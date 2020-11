Covid19 e nuovo DPCM: da domani Biblioteca Astense chiusa al pubblico

In seguito alle disposizioni contenute nel Dpcm del 4 novembre 2020, la Biblioteca Astense sarà chiusa al pubblico da domani, 6 novembre, fino al 3 dicembre.

Viene sospeso anche il servizio di prestito interbibliotecario, mentre resta attivo il servizio di document delivery, ovvero documenti richiesti a/da un’altra biblioteca e forniti in copia riprodotta, e la consultazione della Media Library On Line (MLOL) per gli utenti abilitati.

Per informazioni: www.bibliotecastense.it