Covid a Costigliole d’Asti, il sindaco Cavallero: “Si registra un’inversione di tendenza, ci stiamo comportando bene”

Il sindaco di Costigliole d’Asti, Enrico Cavallero, ha pubblicato sulla pagina facebook del Comune di Costigliole un video con l’aggiornamento sulla situazione coronavirus.

“Dopo qualche giorno di notizie non positive dal punto di vista dei contagi, dobbiamo registrare un’inversione di tendenza, non aumentano più i contagiati (siamo arrivati ad averne 66) che oggi a Costigliole sono 53: cosa vuol dire questo? Che tante persone stanno iniziando a a guarire, ma sicuramente i miei concittadini stanno ottemperando alle disposizione del DPCM e alle ordinanze del sindaco, e di questo vi ringrazio di cuore. Non dobbiamo però abbassare la guardia, dobbiamo rimanere attenti, ma ci stiamo comportando bene.”

La situazione nelle due case di riposo di Costigliole non ci sono persone positive nè tra gli ospiti, nè tra il personale operante, la situazione è monitorata con i tamponi rapidi. Sono numeri importanti, vi ricordo che a Costigliole è uno dei pochi comuni in cui da inizio pandemia non si sono registrati decessi residenti o domiciliati. Quindi ringrazio tutte le persone che si adoperano per questo risultato” ha dichiarato il primo cittadino costigliolese.

Cavallero ha poi dato alcuni informazioni di carattere generale sui rifiuti inerti, sul consiglio dell’unione collinare di questa sera, mentre lunedì prossimo è in programma il consiglio comunale in cui si approverà il regolamento del mercato comunale; è stata emanata l’ordinanza sugli abbruciamenti in deroga a quella regionale prevedendo che nei primi cinque giorni dei mesi di dicembre, gennaio e febbraio si possono bruciare le ramiglie (per scaricare l’ordinanza clicca qui —->>> ordinanza 51/2020 Comune di Costigliole d’Asti)