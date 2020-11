Covid-19: a Nizza si stabilizza la situazione nelle RSA, ma resta alto il numero dei positivi

L’aggiornamento dei dati del contagio da Covid-19 a Nizza porta con sé qualche buona notizia. Se è vero che il numero dei positivi resta alto (sono 141 in tutto, di cui circa 50 presso le RSA del territorio e i restanti in quarantena presso il proprio domicilio), bisogna però considerare anche l’altro lato della medaglia, quello dei guariti, che segna ad oggi un +14. Le persone in isolamento fiduciario sono al momento 89, mentre 6 nicesi risultano ricoverati presso il Cardinal Massaia; in aggiornamento purtroppo anche il conteggio dei decessi, che si attesta a 12.

Commenta il sindaco Nosenzo: “È evidente che i numeri continuino a crescere e che questo desti preoccupazione nell’amministrazione. Tuttavia, i nuovi guariti sono per noi motivo di speranza e di fiducia nel futuro, insieme alla notizia, da poco giuntami, di esito negativo di tutti i tamponi rapidi eseguiti in una struttura per anziani. Nelle altre RSA si è provveduto a sottoporre gli ospiti ai tamponi molecolari: gli esiti, si spera altrettanto favorevoli, arriveranno entro la prossima settimana”.