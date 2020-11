Corpo tonico senza cellulite, come fare?

Avere un corpo tonico senza cellulite, un obiettivo al quale tutte le donne guardano: si parla di un inestetismo molto diffuso e generalizzato che non riguarda fasce di età apposite né categorie di peso. Al contrario di quanto si possa pensare, la cellulite può riguardare donne giovani e meno giovani, in sovrappeso ma anche magre.

Una nemica giurata di tutte le donne che pongono in essere rimedi più o meno affidabili per cercare di contrastarle; ed è proprio qui che deve accendersi il campanello di allarme. Come si può leggere da notizie e approfondimenti su giusconsumeristi.it, esistono tanti rimedi che oggi vengono promossi, non sempre affidabili.

Si parla soprattutto di prodotti miracoloso, ovviamente promossi e pubblicizzati come tali ma che spesso non hanno effetti, nella migliore delle ipotesi, perchè in altri casi possono finanche generare problematiche di salute. Di base la cellulite è un ammasso di adipe che va a posizionarsi sotto la cute in alcune zone del corro: soprattutto cosce e glutei.

Il fenomeno riguarda soprattutto le donne dato che la loro pelle è maggiormente sottile rispetto a quella dell’uomo. Ecco perché nel corpo femminile è possibile che le cellule adipose possano oltrepassare le fibre ed arrivare in superficie in modo molto più facile.

Cause e rimedi della cellulite

Quali sono le cause della cellulite? Di base possono essere divere, da quelle genetiche ad altre legate ad esempio a stili di vita, dato che anche abitudini alimentari non corrette possono contribuire il sopraggiungere della cellulite.

Anche la genetica gioca il suo ruolo determinante nella comparsa della cellulite: che può essere un disturbo ereditario. Altro fattore che rende più attaccabili le donne in materia di cellulite, il periodo pre-mestruale nel corso del quale l’inestetismo può attecchire in modo maggiormente evidente a causa degli ormoni.

Come fare per affrontare questo nemico? Cambiare stili di vita alimentari può essere una buona soluzione, soprattutto bevendo molta acqua, prediligendo cibi più puliti ed evitando eccessi, soprattutto in materia di alcolici. Attenzione poi a condurre una vita troppo sedentaria, altro fattore di rischio comparsa: la attività sportiva frequente e costante è uno dei rimedi più efficaci per contrastare la cellulite.

Se poi il disturbo dovesse continuare a persistere si può pensare di ricorrere a prodotti cosmetici per lenirlo; o finanche ad interventi di chirurgia estetica, sempre sotto lo stretto controllo medico e dopo averne parlato con uno specialista.

Image by Jelena Đekić from Pixabay