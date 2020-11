Coronavirus, torna ad Asti il sostegno psicologico alla popolazione

Il Comune di Asti ha segnalato i numeri di telefono a sostegno della popolazione in questo momento di crisi. Sono diverse le associazioni che si sono rese disponibili per fornire un sostegno psicologico e scolastico e legale in questo periodo segnato dalle limitazioni dovute al lockdown parziale e alle problematiche di stress dovute a chi ha contratto il Covid-19 o a chi ha in famiglia persone che hanno contratto il virus.

Linea-menti ODV

• 011.19620222 (Gratuito e attivo tutti i giorni 24 ore su 24). Il servizio ha come finalità quella di offrire alle persone, che si trovano in un momento di disagio, la disponibilità di un pronto intervento psicologico. È indicato per chi ha delle difficoltà emotive, incombenti problematicità situazionali o relazionali, chi ha necessità immediata di consultare uno psicologo e per chi ha forme di ansia o stress dovute al Coronavirus. Tutti i dettagli su: www.linewrnentilg fi servizio è gestito dallAssociazione linea-menti ODV

Consultorio familiare di Asti F. Baggio

• 0141.531288(Gratuito e attivo dalle 15:30 alle 18:30, dal lunedì al venerdì). Rivolto a chi necessita di sostegno c consulenze psicologiche individuali, di coppia e familiari. Il servizio è gestito dal Consultorio familiare F. Baggio

Associazione Manicolorate

• 334.2569746 (Gratuito e attivo dalle 9:00 alle 12:00 dal marterdì al sabato); 335.7224874 (Gratuito e attivo tutti i giorni, dalle 8:00 alle 20:00). Rivolto a chi necessita di supporto psicologico, pedagogico, legale.

Informazioni sui servizi offerti dalla sanità, le associazioni di volontariato e il privato sociale esistenti sul territorio.

Offerte formative ed educative ai giovani, genitori, insegnanti cd educatori sulle modalità comportamentali nei casi di cyberbullismo, dispersione scolastica, difficoltà di relazione. Osservazione, analisi e raccolta dati della popolazione del territorio. Tutti i dettagli su: www.manicolorate.it il servizio è gestito dall’Associazione Mani Colorate.

Associazione EMDR

• 388.0906737 (Gratuito e attivo inviando un sms o un messaggio whatsapp scrivendo ATTIVA SOSTEGNO, verrai ricontatalo entro 24h al numero da cui hai inviato il messaggio ); rivolto a tutti coloro che hanno bisogno di un supporto emotivo gratuito eseguito da psicologi professionisti formati in EMDIL per affrontare insieme lo stress di questo momento.

Tutti i dettagli su: www.emdr.it il servizio è gestito dall’associazione EMDR Italia.