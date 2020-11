Coronavirus, il bollettino contagi del Piemonte: i dati aggiornati dei positivi, guariti e decessi nell’Astigiano

Nuovo bollettino contagi della Regione Piemonte.

Dai dati forniti dalla Regione si segnala la crescita dei contagiati nell’Astigiano con 194 positivi in più di ieri, con il totale che arriva a 4582 da inizio pandemia, si registra anche un decesso con il totale che sale a 284. Salgono anche i guariti di quarantanove unità con il totale che è di 2070.

Anche in Piemonte si registra una notevole crescita dei positivi, infatti sono 3884 quelli conteggiati nel bollettino odierno, di cui il 38% asintomatici, continua l’incremento dei ricoverati non in terapia intensiva, 245 in più di ieri, mentre oggi si registra un aumento delle persone ricoverate in terapia intensiva di altre venti unità con il totale attuale che è di 304.

38.953 PAZIENTI GUARITI

Oggi l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato che i pazienti guariti sono complessivamente 38.953 (+1.141 rispetto a ieri) così suddivisi su base provinciale: Alessandria 4269, Asti 2070, Biella 1217, Cuneo 4492, Novara 3321, Torino 20.218, Vercelli 1695, Verbano-Cusio-Ossola 1244, extraregione 245, oltre a 182 in fase di definizione.

I DECESSI SONO 4629

Sono 35 i decessi di persone positive al test del Covid-19 comunicati dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui 11 verificatisi oggi (si ricorda che il dato di aggiornamento cumulativo comunicato giornalmente comprende anche decessi avvenuti nei giorni precedenti e solo successivamente accertati come decessi Covid).

Il totale è ora 4629 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 728 Alessandria, 284 Asti, 240 Biella, 456 Cuneo, 450 Novara, 2034 Torino, 248 Vercelli, 141 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 48 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.

LA SITUAZIONE DEI CONTAGI

I casi di persone finora risultate positive al Covid-19 in Piemonte sono 97.779(+3884 rispetto a ieri), di cui 1495 (38%) asintomatici.

I casi sono così ripartiti: 1443 screening, 926 contatti di caso, 1515 con indagine in corso; per ambito: 346 RSA/Strutture socio-assistenziali, 394 scolastico, 3144 popolazione generale.

La suddivisione complessiva su base provinciale diventa: 8597 Alessandria, 4582 Asti, 3118 Biella, 12.470 Cuneo, 7231 Novara, 54.033 Torino, 3462 Vercelli, 2601 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 623 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 1062 casi sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

I ricoverati in terapia intensiva sono 304 (+20 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 4367 (+245 rispetto a ieri).

Le persone in isolamento domiciliare sono 49.526

I tamponi diagnostici finora processati sono 1.149.489 (+14.819 rispetto a ieri), di cui 628.420 risultati negativi.

Report COVID-19 Piemonte 8 novembre