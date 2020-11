Coronavirus, il bollettino contagi del Piemonte: i dati aggiornati dei positivi, dei guariti e dei decessi nell’Astigiano

Nuovo bollettino contagi della Regione Piemonte.

Dai dati forniti dalla Regione si segnala ancora una forte crescita dei contagiati nell’Astigiano con 133 positivi in più di ieri, con il totale che arriva a 5660 da inizio pandemia, oggi si registrano tre decessi con il totale che sale a 309. Salgono anche i guariti di cinquantadue unità con il totale che è di 2513.

Anche in Piemonte si registra una crescita dei positivi, infatti sono 3.682 quelli conteggiati nel bollettino odierno, di cui il 32% asintomatici, rispetto ai primi giorni di novembre continua il rallentamento dell’incremento dei ricoverati non in terapia intensiva, 19 in più di ieri, mentre oggi si registra un aumento delle persone ricoverate in terapia intensiva di altre dodici unità con il totale attuale che è di 372. Sono 1623 i guariti segnalati dal bollettino odierno.

Report COVID-19 Piemonte 15 novembre

49.190 PAZIENTI GUARITI

Oggi l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato che i pazienti guariti sono complessivamente 49.190 (+ 1623 rispetto a ieri)così suddivisi su base provinciale: Alessandria 4830, Asti 2513, Biella 1539, Cuneo 5742, Novara 3647, Torino 26.871, Vercelli 2000, Verbano-Cusio-Ossola 1511, extraregione 278, oltre a 259 in fase di definizione.

I DECESSI SONO 5046

Sono 45 i decessi di persone positive al test del Covid-19 comunicati dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui 11 verificatisi oggi (si ricorda che il dato di aggiornamento cumulativo comunicato giornalmente comprende anche decessi avvenuti nei giorni precedenti e solo successivamente accertati come decessi Covid).

Il totale è ora 5046 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 782 Alessandria, 309 Asti, 257 Biella, 527 Cuneo, 488 Novara, 2214 Torino, 264 Vercelli, 154 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 51 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.

LA SITUAZIONE DEI CONTAGI

I casi di persone finora risultate positive al Covid-19 in Piemonte sono 125.465 (+ 3.682 rispetto a ieri, di cui 1.170, il 32%, asintomatici).

I casi sono così ripartiti: 1128 screening, 1000 contatti di caso, 1554 con indagine in corso; per ambito: 343 RSA/Strutture Socio-Assistenziali, 224 scolastico, 3115 popolazione generale.

La suddivisione complessiva su base provinciale diventa: 10.970 Alessandria, 5660 Asti, 4441 Biella, 16.223 Cuneo, 8911 Novara, 69.035 Torino, 4588 Vercelli, 3606 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 768 residenti fuori regione ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 1263 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

I ricoverati in terapia intensiva sono 372 (+12 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 4921 (+19 rispetto a ieri).

Le persone in isolamento domiciliare sono 65.936

I tamponi diagnostici finora processati sono 1.273.021 (+13.712 rispetto a ieri), di cui 680.743 risultati negativi.