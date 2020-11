Coronavirus, il bollettino contagi del Piemonte: crescono sia i positivi che i guariti nell’Astigiano, due i decessi

Nuovo bollettino contagi della Regione Piemonte.

Dai dati forniti dalla Regione si segnala ancora una forte crescita dei contagiati nell’Astigiano con 219 positivi in più di ieri, con il totale che arriva a 6223 da inizio pandemia, oggi si registrano due decessi con il totale che sale a 313. Salgono in maniera importante anche i guariti, oggi ne vengono segnalati centodue con il totale che è di 2745.

Anche in Piemonte si registra una crescita dei positivi, infatti sono 3281 quelli conteggiati nel bollettino odierno, di cui il 33% asintomatici. Mentre oggi si registra un aumento delle persone ricoverate in terapia intensiva di altre quattro unità con il totale attuale che è di 388, salgono di 58 unità le persone ricoverate non in terapia intensiva. Sono 1940 i guariti segnalati dal bollettino odierno.

Report COVID-19 Piemonte 18 novembre

54.511 PAZIENTI GUARITI

Oggi l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato che i pazienti guariti sono complessivamente 54.511 (+1940 rispetto a ieri) così suddivisi su base provinciale: Alessandria 5045, Asti 2745, Biella 1761 Cuneo 6366 Novara 3902, Torino 30.285 Vercelli 2144, Verbano-Cusio-Ossola 1679, extraregione 298, oltre a 286 in fase di definizione.

I DECESSI SONO 5253

Sono 63 i decessi di persone positive al test del Covid-19 comunicati dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui 5 verificatisi oggi (si ricorda che il dato di aggiornamento cumulativo comunicato giornalmente comprende anche decessi avvenuti nei giorni precedenti e solo successivamente accertati come decessi Covid).

Il totale è ora 5253 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 808 Alessandria, 313 Asti, 261 Biella, 568 Cuneo, 501 Novara, 2320 Torino, 271 Vercelli, 160 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 51 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.

LA SITUAZIONE DEI CONTAGI

I casi di persone finora risultate positive al Covid-19 in Piemonte sono 134.828(+ 3.281 rispetto a ieri, di cui 1094, il 33% sono asintomatici).

I casi sono così ripartiti: 924 screening, 1093 contatti di caso, 1264 con indagine in corso; per ambito: 250 RSA/Strutture Socio-Assistenziali, 187 scolastico, 2844 popolazione generale.

La suddivisione complessiva su base provinciale diventa: 11.676 Alessandria, 6223 Asti, 4718 Biella, 17.278 Cuneo, 9932 Novara, 73.694 Torino, 5077 Vercelli, 4078 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 807 residenti fuori regione ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 1345 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

I ricoverati in terapia intensiva sono 388(+4 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 5.208(+ 58 rispetto a ieri).

Le persone in isolamento domiciliare sono 69.468

I tamponi diagnostici finora processati sono 1.322.809 (+17.755 rispetto a ieri), di cui 702.053 risultati negativi.