Conferma alla guida dell’ACI Nazionale, soddisfazione per l’ACI Asti e la delegazione di Incisa Scapaccino

Nella serata di ieri, l’Assemblea dell’Automobile Club d’Italia ha confermato Angelo Sticchi Damiani Presidente dell’ACI per il quadriennio 2021-2024, con oltre il 94% dei voti. Leccese, coniugato, due figli, ingegnere civile e stimato progettista d’infrastrutture stradali, Sticchi Damiani è al suo terzo mandato al vertice dell’associazione degli automobilisti italiani.

Il Presidente dell’Automobile Club Asti, Dott. Giuseppe Bracciale, accoglie con favore la notizia della riconferma di Angelo Sticchi Damiani al vertice della Federazione ACI: “La continuità d’indirizzo determinata dalla conferma in carica del Presidente nazionale ACI – ha dichiarato il presidente Bracciale – offrirà l’opportunità per sviluppare i servizi in una fase particolarmente complessa come è quella attuale, specialmente per il processo di digitalizzazione“. Inoltre, come ricorda il presidente di ACI Asti “Gli sportelli dell’Automobile Club Asti e della Delegazione ACI di Incisa Scapaccino sono aperti e tutti i servizi sono garantiti, nel rispetto dei protocolli di sicurezza, trattandosi di pubblici servizi e di consulenze attinenti la circolazione dei mezzi di trasporto – ha concluso Bracciale – che anche a norma del DPCM del 3 novembre, allegato 23, sono classificati tra i beni di prima necessità”.