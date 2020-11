Conbipel, in attesa del tribunale primo parziale ma pragmatico risultato

C’è attesa per le decisioni del Tribunale di Asti, in merito al provvedimento di accettazione di richiesta di accesso all’amministrazione straordinaria con conseguente nomina del commissario Giudiziale per Conbipel.

Indiscrezioni portano a rendere la prossima settimana decisiva. In tal senso, UILTuCS, unitamente a Filcams e Fisascat hanno fatto richiesta a Conbipel di tempestivo riscontro.

Inoltre, a seguito di contatto telefonico con l’impresa, la stessa ci ha informato che stava provvedendo ad inviare una comunicazione ai dipendenti inerente le prossime retribuzioni.

Conbipel informa che la retribuzione di ottobre sarà regolarmente pagata domani, 10 novembre, e che, unitamente a questa, saranno effettuate anche delle anticipazioni, per evitarne il “congelamento”.

Si tratta della dell’anticipo della retribuzione dei primi 16 giorni di novembre (in base alla retribuzione teorica, poi il saldo si farà con i prossimi cedolini in base ai giorni di malattia, Cigd, eccetera) e dell’anticipo 13esima per il periodo dal 19 marzo (il 18 marzo è la data del precedente congelamento per il concordato) al 31 ottobre.

Alla luce di queste novità, Paolo Andreani, segretario generale aggiunto Uiltucs, afferma: “In attesa del confronto inerente l’amministrazione controllata e le decisioni del tribunale di Asti, l’impresa ha provveduto ad anticipare, su richiesta della Uiltucs, le retribuzioni a vario titolo maturate. Un parziale ma pragmatico risultato”.