Con “Lorenzo l’astronauta”, un viaggio spaziale nel mondo di un bambino malato di SMA

C’è un silenzio profondo intorno a Lorenzo Negro, bambino astigiano di 13 anni, rinchiuso nella dimensione della SMA (Atrofia Muscolare spinale), malattia che blocca il corpo e spegne la parola. In questa dimensione la parola diventa superflua e il silenzio si estende a chi lo circonda ponendo tutti in muta sintonia.

Ma il silenzio non significa assenza di emozioni, sentimenti o pensieri. Dietro quel silenzio c’è un mondo profondo da scoprire come un viaggio nello spazio. La necessità di esprimere quel mondo è stato il primo embrione di un progetto che ha visto la realizzazione del libro e CD “Lorenzo l’astronauta”, scritto ed interpretato da Luca Molinero, in arte Folleto Piluca’X, artista poliedrico e cantastorie con una particolare sensibilità verso i bambini e la disabilità.

“Ci siamo conosciuti in vacanza due anni fa – spiega la mamma di Lorenzo, Isabella Soverino – Parlando è nata l’idea di realizzare un libro dedicato a Lorenzo in cui lui potesse essere coinvolto in prima persona”.

Lorenzo è infatti il protagonista di un’avventura straordinaria tra cielo e terra. Lorenzo “è nato” astronauta. Il suo corpo è una capsula spaziale, i suoi occhi sono gli oblò che osservano l’universo, la sua missione è di trasportare l’uomo oltre l’immaginazione perché i desideri e i sogni di ogni persona possano diventare realtà.

In ogni suo viaggio ci sarà sempre il ritorno alla base. Ogni volta che incontriamo Lorenzo entriamo all’interno del suo razzo. Ogni volta che entriamo all’interno del razzo, questo parte ed ad una velocità supersonica, lascia a terra l’incredulità e porta, al nostro ritorno, una manciata luminosa con polvere di stelle brillanti. Scoprire Lorenzo è un po’ come aprire un libro di poesie: al suo interno vivono pensieri e sentimenti.

Il lettore-ascoltatore viene condotto nella fantasia e immaginazione di Lorenzo, un mondo che il bambino stesso ha voluto comunicare.

“Ha parlato con noi attraverso il suo modo di comunicare che è la CAA, Comunicazione Aumentativa Alternativa” spiega la mamma.

Lo stesso linguaggio che compare anche nel libro e che ne fa uno strumento non solo bello, ma anche utile per altri bambini, altre famiglie e per educatori e insegnanti che seguono progetti di inclusione.

“Mio figlio è molto contento di questo progetto. E’ per lui una grande soddisfazione” conclude emozionata mamma Isabella.

Il libro è ricco di disegni coloratissimi realizzati dall’illustratrice Sara Benincasa ed è accompagnato da un cd con musiche dello stesso Luca Molinero. “Lorenzo l’astronauta” è edito da Arabafenice si può prenotare in libreria (costo 15 euro). A breve sarà anche disponibile online su Ibs.