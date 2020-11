Con l’evento diffuso “Terre Alfieri a Tavola” si festeggia la DOCG aiutando i ristoratori

Il Terre Alfieri è DOCG: con la pubblicazione avvenuta il 21 ottobre 2020 in Gazzetta Ufficiale la notizia che circolava a gran voce ormai da tre mesi ora è una certezza. La piccola realtà piemontese nata appena 11 anni fa ora viaggia nel novero delle grandi denominazioni italiane.

Per festeggiare questo grande traguardo l’Enoteca Regionale Colline Alfieri ha ideato “Terre Alfieri a Tavola”: un evento diffuso sul territorio che coinvolge i principali attori della filiera.

Nel weekend del 7 e 8 novembre nei ristoranti e agriturismi delle Colline Alfieri verrà offerto a tutti gli ospiti un aperitivo di benvenuto a base di Terre Alfieri Arneis.

Sarà un omaggio dei produttori desiderosi di far scoprire le peculiarità di questa piccola denominazione dalle grandi ambizioni.

I locali aderenti a “Terre Alfieri a Tavola” sono:

• Agriturismo Bricco Gallo – Tigliole

• Agriturismo Ca’Nadin – San Damiano d’Asti

• Agriturismo GranCollina – San Damiano d’Asti

• Agriturismo Piccolo Principe – San Damiano d’Asti

• Agriturismo Tenuta la Pergola – Cisterna d’Asti

• Merenderia CarlinDePaolo – San Damiano d’Asti

• Osteria del Diavolo – Asti

• Il Bumbunin Bistrot – Tigliole

• Ristorante Ca’Vittoria – Tigliole

• Ristorante Da Mariuccia – Tigliole

• Ristorante Garibaldi – Cisterna d’Asti

• Ristorante La Ca’Rossa – Cisterna d’Asti

• Ristorante L’Abecedario – San Damiano d’Asti

• Vineria Ras-cuamuraje – Cisterna d’Asti

• Wineshop dell’Enoteca Regionale Colline Alfieri – San Damiano d’Asti

“Ci piace sottolineare come l’evento nasca anche con una finalità solidale: le bottiglie di Terre Alfieri Arneis che verranno utilizzate per l’evento sono state omaggiate dai produttori ai ristoratori, categoria duramente colpita in questo particolare momento che stiamo vivendo” dichiarano dall’Enoteca Regionale Colline Alfieri.