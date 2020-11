Con il “Bando Sport e Periferie” a San Damiano d’Asti si punta a rinnovare l’impianto polivalente

L’amministrazione comunale di San Damiano d’Asti, guidata dal sindaco Davide Migliasso, è sempre molto attenta ai discorsi dei bandi come ha più volta confermato il primo cittadino: “un impegno preso in campagna elettorale, in modo da riuscire a realizzare opere e progetti.”

Nel mese di ottobre la giunta comunale ha deliberato la partecipazione ad un bando denominato “Sport e periferie 2020″, che ha lo scopo di finanziare interventi in ambito sportivo, proposto dal ministero delle politiche giovanili e dello sport: “L’obiettivo della partecipazione al bando è quello di finanziare i lavori di completamento e adeguamento dell’impianto sportivo polifunzionale destinato a diverse società sportive che è stato realizzato 25 anni fa e ora necessita di diversi interventi: questo impianto ha seri problemi legati al riscaldamento, con tantissime perdite di calore e conseguente dispendio economico ingente, inoltre c’è la necessità del rifacimento del pavimento.

Con i lavori che abbiamo previsto nel progetto si punta a coprire la struttura in modo definitivo, non più con la tensostruttura in modo da ridurre al minimo la dispersione di calore e i costi conseguenti, poi rifare il pavimento sostituendo la gomma con il parquet” spiega Migliasso.

“Noi andiamo a presentare anche il progetto esecutivo che potrebbe aiutarci a vincere il bando, avendo già anche il parere favorevole del CONI che ha esaminato il progetto, seguito dall’architetto Luca Ottaviani, che si occupa di bandi nel settore sportivo” conclude il primo cittadino.

Il costo complessivo dell’intervento è di 475mila euro, in caso di esito favorevole del bando la ripartizione è di 380mila contributo bando sport e periferie e 95mila cofinanziamento con fondi propri dell’ente comunale. Al momento il progetto è stato approvato in linea tecnica dalla giunta, in caso di esito favorevole verrà anche approvata la copertura economica.