Completamento autostrada Asti-Cuneo, il ministro De Micheli: “Oggi firmerò il decreto interministeriale”

Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, è intervenuta in videoconferenza stampa dalla Prefettura di Piacenza per fare il punto della situazione sul futuro del Colle di Tenda e sul completamento dell’autostrada A33 Asti-Cuneo.

Per quanto concerne l’A33, il ministro ha asserito: “La registrazione del programma di riapertura e di completamento dell’Asti-Cuneo è una buona notizia. Questo Governo e questo Ministero hanno avuto il merito di comprendere gli ostacoli che impedivano il completamento di questa arteria. In particolare, oggi firmerò il decreto interministeriale, che sarà controfirmato dal ministro dell’Economia”.

“C’è stata una richiesta molto forte da parte dei parlamentari – ha aggiunto De Micheli – di poter avere tempi realizzativi celeri delle opere connesse all’autostrada. A proposito di ciò, il ministro ha proposto la stessa metodologia messa in atto in altri territori, ergo “convocare dei tavoli alla presenza del concessionario e delle istituzioni regionali, provinciali e comunali per valutare l’impatto di queste attività. Garantire l’accesso gratuito e non oneroso dell’autostrada a chi raggiunge gli ospedali di Alba e Bra? Si farà un approfondimento a tal proposito, con un dialogo costruttivo”.