Come votare “Il Magico Paese di Natale” di Govone migliore mercatino natalizio d’Europa del… 2021!

In questo anno che ha sconvolto le vite di tutto il mondo, tutto si rinnova. Come Il Magico Paese di Natale ed il concorso internazionale European Best Destination.

L’evento di Govone, che quest’anno si sviluppa online, è stato nuovamente inserito tra i 20 migliori mercatini natalizi dalla prestigiosa organizzazione internazionale che ha deciso di scommettere sul futuro chiedendo di votare tra le venti mete selezionate, quella in cui il viaggiatore vorrebbe andare nel Natale 2021.

A rappresentare l’Italia, come già accaduto nel 2020, ci sarà appunto Il Magico Paese di Natale del Comune roerino, che nel 2019 era stato votato da oltre 7mila viaggiatori, giungendo al 13° posto in una classifica con mete internazionali ben più grandi e note.

Le votazioni sono aperte a tutto il pubblico: si potrà votare da lunedì 30 novembre fino a giovedì 10 dicembre 2020, con la possibilità di rivotare una volta al giorno, sul sito www.europeanbestdestinations.com/christmas-markets