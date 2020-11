Come scegliere un binocolo da acquistare

È uno strumento non molto diffuso, per un utilizzo di nicchia, per certi versi anche romanzato e la cui finalità è quella di osservare da lontano: ad alcuni potrebbe tornare alla mente l’uso che se ne faceva nelle guerre da parte degli alti comandi, per capire meglio l’evoluzione delle battaglie campali.

Fortunatamente con il passare del tempo se ne sono affermati altri di usi, più pacifici. Come quello per il birdwatching, ad esempio, ma non solo. Per chi deve sceglierne uno, considerata la grande varietà di modelli disponibili, la domanda da cui partire è proprio quella relativa all’uso che si intende farne. C’è differenza tra un binocolo professionale ed uno per uso amatoriale.

La combinazione di ingrandimenti e diametro dell’obiettivo

Il primo dato da tenere presente, quando si deve scegliere un binocolo, è rappresentato dalla combinazione di ingrandimenti e diametro dell’obiettivo. Espressa con sigle come 10×50, 8×42 e così via.

– La prima cifra sta ad indicare il numero degli ingrandimenti offerti dal binocolo, ovvero quanto saranno ingranditi gli oggetti osservati a distanza.

– La seconda, quella che appare dopo la “x”, serve invece ad indicare il diametro delle lenti obiettivo, ovvero quelle più distanti dall’occhio, espresso in millimetri.

Si tratta di fattori molto importanti in quanto proprio dalla loro combinazione dipendono la luminosità dell’immagine restituita dal binocolo e l’ampiezza del campo visuale. Andando ad influire anche su pesantezza e ingombro dello strumento.

I materiali di costruzione dei gruppi ottici

Altro elemento dirimente in sede di scelta di un binocolo è rappresentato dai materiali, in particolare quelli con cui sono stati costruiti i gruppi ottici, ovvero le lenti ed i prismi. Da cui dipende in particolare la qualità dell’immagine catturata. Stiamo cioè parlando di vetro, il quale può essere:

– BaK-7, ovvero vetro borosilicato, più noto come Pyrex, usato anche in ottica per effetto delle sue notevoli qualità in termini di trasparenza e robustezza;

– BaK-4, o vetro Crown-bario, caratterizzato da un miglior indice di rifrazione e dispersione.

La differenza non è solo in termini di prezzo, più elevato per il secondo, ma anche di rifrazione. Il Bak-4 contribuisce ad annullare quasi del tutto la perdita di luminosità, la quale limita il Bak-7.

I trattamenti

Altro fattore da tenere in considerazione è poi rappresentato dai trattamenti antiriflesso applicabili a tutte le superfici ottiche del binocolo. La cui efficacia aumenta in ragione del numero di strati presenti. In questo caso occorre far attenzione alle seguenti diciture:

– Coated, indicante la presenza di un solo strato antiriflesso applicato di solito esclusivamente alle lenti;

– Fully coated, che prevede il trattamento di tutte le superfici con l’applicazione di uno strato antiriflesso;

– Multi-coated, termine il quale indica il trattamento con strati antiriflesso multipli di alcune delle superfici, solitamente le lenti;

– Fully multi-coated, indicante il fatto che tutte le superfici sono state trattate tramite applicazione di strati antiriflesso multipli.

Image by Benjamin Nelan from Pixabay