Coldiretti Piemonte, Zona arancione: “Consentire la caccia oltre i confini comunali”

“Da domani, domenica 29 novembre, il Piemonte passerà in zona arancione per questo è indispensabile, dopo un periodo di sospensione durato quasi un mese, non solo che l’attività venatoria possa riprendere ma che questa, sia in forma collettiva, che in termini di caccia di selezione agli ungulati, possa essere esercitata anche oltre i confini comunali, come avvenuto in altre Regioni, tra cui la vicina Liguria, che si sono trovate nella medesima condizione. Una necessità che trova la sua giustificazione in un’esigenza di pubblico interesse, in relazione al quale la Regione Piemonte si ritiene abbia il dovere di intervenire”. E’ quanto affermano Roberto Moncalvo presidente di Coldiretti Piemonte e Bruno Rivarossa Delegato Confederale alla luce dell’incontrollata proliferazione degli animali selvatici, con il numero dei cinghiali in continuo aumento sul nostro territorio.

“Questa richiesta deriva dall’imprescindibile urgenza di fermare l’escalation dei danni, delle aggressioni e degli incidenti causati dalla fauna selvatica –spiegano Moncalvo e Rivarossa –oltre che di evitare, attraverso interventi che assumono valenza in termini di prevenzione, il contagio della Pesta Suina Africana di cui, proprio, i cinghiali possono essere veicolo. E’ quanto mai necessario compiere ogni sforzo e mettere in atto misure straordinarie in quanto la situazione venutasi a creare è insostenibile non solo per le imprese agricole, che stanno anche fronteggiando la crisi dovuta all’emergenza sanitaria, ma anche per i cittadini la cui sicurezza non è assolutamente preservata”.