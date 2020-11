Coldiretti: nei mercati di Campagna Amica spesa sicura e made in Piemonte

In controtendenza al crollo generale della produzione industriale cresce l’alimentare con una produzione in aumento congiunturale dell’1,2% rispetto al mese precedente.

E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti sulla base dei dati Istat relativi all’andamento della produzione industriale a settembre che evidenzia un calo del 5,6% rispetto al mese precedente dopo quattro mesi di recupero. Al contrario degli altri settori simbolo del Made in Italy come il tessile e automotive, che registrano cali a doppia cifra, le imprese del comparto alimentare mettono a segno un aumento della produzione diventando la prima ricchezza del Paese.

E’ proprio l’alimentare a non fermarsi anche in Piemonte, nonostante la regione rientri tra le cosiddette “zone rosse” dal 6 novembre, gli imprenditori agricoli, come già nel precedente lockdown, continuano ad assicurare cibo fresco, tracciato e genuino.

“I nostri mercati di Campagna Amica, sia al coperto sia all’aperto, sono aperti regolarmente in tutta la regione nel pieno rispetto delle regole anti contagio – spiegano Roberto Moncalvo presidente di Coldiretti Piemonte e Bruno Rivarossa delegato confederale – ed è attivo anche il servizio di spesa a domicilio per evitare inutili code e venire incontro alle famiglie, senza far mancare loro il meglio delle produzioni locali, sulla scia della campagna #MangiaItaliano. E’ un esempio di resilienza quello messo in atto dai nostri imprenditori durante l’emergenza globale provocata dal Coronavirus che ha fatto emergere una consapevolezza diffusa sul valore strategico rappresentato dal cibo e sulle necessarie garanzie di qualità e sicurezza. L’Italia può contare su una risorsa da primato mondiale ma deve investire per superare le fragilità presenti, difendere la sovranità alimentare e ridurre la dipendenza dall’estero per l’approvvigionamento in un momento di grandi tensioni internazionali”.

Sul sito www.piemonte.coldiretti.it è possibile trovare l’elenco delle imprese di Campagna Amica che aderiscono alle consegne a domicilio di spesa e pasti degli agriturismi.