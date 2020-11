Celebrazione della Virgo Fidelis: al Santuario di Incisa Scapaccino i Carabinieri ricordano le vittime del COVID

Le misure connesse al contenimento della pandemia quest’anno hanno imposto di celebrare la Virgo Fidelis, Patrona dell’Arma dei Carabinieri, secondo rigidi protocolli di sicurezza per cui ha potuto prendere parte solo una ristretta rappresentanza dell’Istituzione. Ciò non di meno la ricorrenza, che celebra anche la Giornata dell’Orfano, è l’occasione ancor più sentita per ricordare le vittime della pandemia e la sofferenza che ancora affligge migliaia di famiglie.

Un pensiero commosso va al Luogotenente C.S. Mario D’Orfeo, Comandante della Stazione Carabinieri di Villanova d’Asti deceduto ad aprile durante la prima ondata del contagio, e ai suoi familiari a cui l’Arma si stringe.

Oggi, dopo 71 anni, il Santuario di Incisa di Scapaccino (AT), unico santuario dedicato alla Virgo Fidelis in ambito nazionale, ha ospitato la celebrazione promossa dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Asti e presieduta da Don Bruno Mollicone, Cappellano militare per la Regione Piemonte e Valle d’Aosta, alla presenza del Comandante Interregionale Pastrengo, Generale di Corpo d’Armata Claudio Vincelli e del Comandante della Legione Carabinieri Piemonte e Valle d’Aosta Gen. B. Aldo Iacobelli.