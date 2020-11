Castelnuovo Belbo: si può accedere agli uffici comunali solo su appuntamento

Da oggi, 6 novembre, fino a nuove indicazioni agli Uffici del Comune di Castelnuovo Belbo sarà possibile accedere solo previo appuntamento e muniti di mascherina opportunamente indossata.

Ne dà avviso lo stesso sindaco Aldo Allineri che evidenzia come le nuove disposizioni, in ottemperanza all’ultimo DPCM, hanno l’obiettivo di “evitare che più persone si trovino negli uffici o nei corridoi in coda, a tutela sia del pubblico che degli operatori e degli amministratori”.

Per prenotare un appuntamento è ecessario telefnare al numero 0141 799155 int. 1 dalle 8.30 alle 13, nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì.

Per comunicazioni ai vari uffici è possibile scrivere ai seguenti indirizzi e-mail:

anagrafe@comune.castelnuovobelbo.at.it

tecnico@comune.castelnuovobelbo.at.it

ragioneria@comune.castelnuovobelbo.at.it

segreteria@comune.castelnuovobelbo.at.it

sindaco@comune.castelnuovobelbo.at.i

La mail alla quale occorre inviare documenti ufficiali è la casella di Posta Elettronica Certifica (PEC):

castelnuovobelbo@professionalpec.it. Questa casella è raggiungibile esclusivamente da caselle mail PEC e non da posta email normale.