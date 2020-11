Buttigliera, da domenica riparte il mercato completo compresi i banchi non alimentari

Il Comune di Buttigliera, visto il passaggio del Piemonte da zona rossa a zona arancione, comunica la riapertura di tutti i settori merceologici.

Restano in vigore tutte altre limitazioni e divieti già previsti in zona rossa per quanto riguarda gli spostamenti, la ristorazione, gli intrattenimenti, ecc.

Pertanto, da domenica 6 dicembre 2020, il mercato settimanale della domencia mattina, che si svolge in piazza Baruffaldi, riprenderà regolarmente con la presenza dei banchi di tutti i settori merceologici.

Continuano a essere obbligatori l’utilizzo della mascherina e il distanzimento interpersonale di almeno un 1 metro; sono rigorosamente vietati gli assembramenti; le file di attesa devono essere ordinante, mantenendo la distanza di sicurezza, possono essere serviti solo due clienti alla volta; igienizzarsi le mani prima e dopo gli acquisti.

“I sacrifici fatti fino ad ora facciamo che non siano stati invano, è raccomandata massima prudenza, uscire di casa solo se necessario”, il messaggio dell’Amministrazione comunale.