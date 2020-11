Bonus pc e tablet: come richiedere il voucher da 500 euro per le famiglie

Il Ministero per l’ Innovazione Tecnologica, tramite il Comitato BandaUltra Larga (Cobul), presieduto dalla Ministra per l’Innovazione Tecnologica Paola Pisano, ha stabilito che a partire da lunedì prossimo, 9 novembre, sarà possibile richiedere un voucher fino a 500 euro per avere la connessione veloce ad Internet e per dotarsi di un personal computer o di un tablet.

Il voucher sarà disponibile per le famiglie con Isee (Indicatore della situazione economica equivalente) non superiore ad 20.000 euro. È necessario sottoscrivere un contratto con un operatore accreditato presso Infratel Italia. Il bonus va richiesto direttamente agli operatori accreditati e per farlo è necessario sottoscrivere un abbonamento internet casa da almeno 30 Mbps e della durata minima di 1 anno. Per il modulo da compilare clicca qui -> Domanda di ammissione al contributo

Questa prima fase di erogazione del bonus è parte di un progetto più ampio che prevede anche per le famiglie con reddito Isee inferiore a 50.000 euro e per le micro, piccole e medie imprese la possibilità di usufruire di voucher per la connessione veloce a internet.

Ecco l’ultimo elenco di operatori accreditati disponibile su Infratel:

CONVERGENZE S.P.A S.B.

TECHDIGITAL DI ANGELASTRI GIUSEPPE

SIM INFORMATICA SRL

HERONET SRLS

CELERIS SRL

CILENTO TLC SRLS

INTERFIBRA SRL

FLY NETWORK SRL

SPRINGO SRL

MEDIATELCO SRL

ISILINE SRL

CALIGIURI ROBERTO

CLARACOM DI LOPES MARIA & C. SAS

NOINET S.C.R.L.

SPEEDNET SRL

PLANETEL S.R.L.

MACROTEL ITALIA SRL

NEWTEC S.R.L.

MEDI@NET SRL

WIRLAB SRL

INTERCOM SRL

AX3 HOLDING S.R.L.

LINK SPACE S.R.L.

GLOBAL COM BASILICATA S.R.L.

SINERGIA TELECOMUNICATION SRL

INTRED S.P.A.

FASTNET – S.P.A.

NEXIM ITALIA SRL

MICRO SERVIZI

DIMENSIONE S.R.L.

SICILINK S.R.L.S.

LIBRA SRL

QWIRELESS SRLS

INFORMATICA SYSTEM S.R.L.

BRIANTEL SRL

BBBELL S.P.A.

FIDOKA SRL

BEEWEE SRLS

ICCOM S.R.L.

AIRNETWORK SRL

MYNET S.R.L.

MEDINETWORKS S.R.L.

TNET SERVIZI S.R.L.

WARIAN SRL

BOOTSTRAP SRL

HAL SERVICE SPA

SPADHAUSEN SRL UNIPERSONALE

TELEMAR SPA

TELECOM ITALIA SPA

TECNO GENERAL SRL

TISCALI ITALIA S.P.A.

WT SRLS

FOWHE S.R.L.

PSA SRL

AURANEX DI FULVIO TOSCANO

WISPONE SRL

ALFA BIT OMEGA S.R.L.

AMPERSAND SRL

WIND TRE S.P.A.

COMMON NET S.R.L.