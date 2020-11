Bona B&P: cinquant’anni di passione per giardinaggio, orticoltura e pet food guardando al futuro

Quando nella vita il confine tra lavoro e passione è labile gli anni che passano diventano un bagaglio di esperienza inestimabile, soprattutto se messo costantemente a disposizione di chi ne ha bisogno: ne è il perfetto esempio Giancarlo Bona, che dal 1970 è il volto accogliente di Bona B&P, storico negozio di via Perosi (la traversa di corso Torino che porta sulla piazza della chiesa della Torretta), ad Asti, dove si possono trovare una gamma infinita di prodotti per l’orto, il giardino e per gli amici a quattro zampe (ed anche solo a due!).

Si potrebbe stare ore ad ascoltare il racconto di una vita iniziata da mugnaio e passata poi tra sementi, concimi, antiparassitari, alimenti per gli animali e tanto altro ancora: il tratto che caratterizza cinquant’anni di attività di Bona B&P Sas è la dedizione verso le necessità di chi varca la soglia del negozio, una sensibilità che ha portato alla creazione di un rapporto di fiducia con i propri clienti di cui Giancarlo va fiero, che si è costruito e mantenuto nel tempo grazie ad una minuziosa conoscenza della campagna, degli animali, delle esigenze della natura, sempre pronto a metterle a disposizione dei clienti e a fornire consigli preziosi.

Dopo vent’anni di specializzazione in prodotti per attività agricole e giardinaggio, ed una laurea in Agronomia, Giancarlo, negli anni ’90, dietro ad una richiesta sempre più elevata, orientò il negozio anche alla vendita di prodotti per animali, dal pet food agli accessori.

“Per tutti i tipi di animali: cani, gatti, criceti, pulcini, cavalli, mucche, tori…” racconta con fierezza Giancarlo, affiancato ora dalle nuove leve di Bona B&P Sas, Andrea Arrobbio e Omar Pavia, che stanno “studiando” per subentrare a gestire l’attività, quando Giancarlo “avrà il coraggio” di andare in pensione, supportati dagli insostituibili collaboratori Anna e Paolo.

“Io non ho hobby a cui dedicarmi in pensione, il mio lavoro è la mia passione, cosa farò quando non potrò più occuparmi del negozio perché lavorare per me non è una fatica” riflette ad alta voce Giancarlo, e dalle sue parole si capisce il legame viscerale con questo suo mondo, che racchiude in sé tutta la sua vita.

La storia di Bona B&P racconta di una particolare attenzione verso i cambiamenti del settore, come quando fu deciso di introdurre proprio il comparto del pet food, un comparto diventato sempre più competitivo negli anni, con l’arrivo ad Asti di numerosi punti vendita di grandi marchi della GDO. Ma da Bona nessuno si è mai scoraggiato anzi: il grande competitor si combatte facendo leva sui servizi che Giancarlo, Andrea, Omar e tutto lo staff è lieto di fornire ad un cliente che si sente prima di tutto ascoltato, poi consigliato ed accompagnato verso la scelta migliore per le proprie esigenze.

“Noi carichiamo gli acquisti sulla macchina o diamo consigli su i prodotti da acquistare, sulle dosi, per soddisfare a pieno i nostri clienti che da noi trovano sempre il sorriso – sottolineano – e questo ci differenzia nettamente dalla grande distribuzione. Inoltre, vendiamo tutto sfuso, affinché si possa provare il prodotto in piccole dosi per evitare che i clienti facciano acquisti che poi vanno sprecati. Ad esempio, un nuovo alimento per il proprio cane: è meglio prima provarlo acquistando una dose minima per poi farsi una scorta corposa, andando sul sicuro, dopo che l’animale ha dimostrato di apprezzare. Facciamo anche le consegne a domicilio, che rappresenta un’occasione per osservare direttamente le necessità dei nostri clienti e dargli consigli ancora più mirati rispetto alla consulenza in negozio.”

Anche la politica dei prezzi è sempre stata molto aggressiva, per combattere la concorrenza delle grandi catene. “Siamo i più economici di tutti, dei negozi monomarca e di ciò che trovi online, acquistando su internet.”

Non resta che provare… per credere!

Bona s.a.s. lo trovate in Via Perosi 20, ad Asti, ed è aperto anche in questo periodo di lockdown. Sono attivi servizi di consegna a domicilio o prenotazioni via whastapp e telefono e ritiro in negozio. Per info: 0141.214342.