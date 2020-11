Binance: la criptovaluta che convince

Negli ultimi anni si sente parlare sempre più spesso di criptovalute. I primi a interessarsi a questi “soldi elettronici” (o virtuali, che dir si voglia) sono gli amanti della tecnologia, dell’innovazione e del mondo del web, anche se ultimamente anche altre fasce di utenti vi si stanno interessando. Nonostante i dubbi più o meno diffusi, utilizzare delle criptovalute potrebbe avere dei risvolti positivi: senza addentrarci in questioni tecniche a livello economico e finanziario, il primo aspetto positivo, ma non l’unico, dell’utilizzo di questa tipologia di valuta è la tracciabilità.

Poi, le criptovalute possono essere acquistate facilmente, basta che si abbia a disposizione una connessione, un PC, un indirizzo e-mail e si sappia su quale sito acquistare. Binance è uno dei siti più utilizzati per l’acquisto delle monete virtuali: una volta creato e attivato un conto, questo è molto semplice da utilizzare; nel caso di operazioni più importanti, quali il trading online, sarà richiesto l’invio di documenti digitali in modo da verificare e certificare l’identità, garantendo il rispetto delle policy di riferimento e, soprattutto, la sicurezza degli utenti. Inoltre, grazie alle recensioni Binance, si possono leggere le esperienze e i consigli dei consumatori che si sono lanciati in questa avventura. Una volta che si inizia a navigare su questa piattaforma se ne scopriranno la chiarezza e i vantaggi: innanzitutto, in ogni informazione fornita vige la trasparenza e gli utenti vengono subito a conoscenza dei costi attuati per ogni operazione; poi, avranno modo di confrontarsi anche con un servizio clienti attento e pronto ad assistere e guidare l’utilizzatore in questo “nuovo mondo”.

Perché utilizzare Binance?

Binance offre ai propri utenti diverse opportunità: innanzitutto, quella di convertire delle somme di denaro in monete virtuali utilizzabili per svariate operazioni online, tutto nella massima sicurezza e chiarezza; inoltre, è possibile occuparsi di trading online o, molto semplicemente, usare Binance come deposito, con costi di attivazione molto convenienti per gli utenti. La sicurezza contraddistingue la piattaforma: ogni account è associato a un singolo utente che dovrà dimostrare la propria identità prima di effettuare movimenti e operazioni dal proprio conto online. Ritornando alle criptovalute, Binance ha lanciato la propria moneta virtuale, aggiungendola a quelle già presenti sul web e rendendo possibile anche lo scambio delle stesse a costi contenuti che invogliano gli utenti, soprattutto i più attivi, a provare. Un nuovo modo di investire e di pagare/effettuare transazioni online? Il web sembra aver accolto favorevolmente quella che non è più una novità e senza farne troppo mistero. Ai posteri la (non molto) ardua sentenza!