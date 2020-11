Bagna cauda clic: come partecipare al contest fotografico su Instagram e Facebook

Con l’atteso Bagna Cauda Day, nei due weekend previsti del 27-28 e 29 novembre e 4, 5, 6 dicembre, torna anche il contest fotografico Bagna Cauda Clic sui canali Instagram e Facebook.

Gli interessati sono invitati a fotografare la Bagna Cauda in tutte le sue declinazioni: dai piatti, agli ingredienti, dalle tavole imbandite, ai momenti conviviali intorno al tavolo domestico, tutto nel rispetto delle norme anti Covid-19.

Si può partecipare da Asti, dall’Italia e dal mondo con un massimo di tre foto. Scattate e taggate @bagnacaudaday con gli hashtag #bagnacaudaday2020, #siamotuttinellabagna, #autunnocardo #bagnacaudaclic su Instagram e inviatele a instagram@astigiani.it.

“Bagna cauda in corpore sano”, il motto che compare sul bavagliolone di questa edizione, sarà anche il tema del contest fotografico. Ai partecipanti è richiesto di interpretare la frase con fantasia e un pizzico di ironia. L’invito è a sbizzarrirsi sul tema delle tradizioni, dei sapori o dei profumi cui è legata la bagna cauda. Per comporre lo scatto sarà possibile utilizzare i bavaglioni ufficiali, o le acciù di stoffa in versione “distanziometro” che vi aiuteranno a mantenere un metro tra voi e i vostri commensali. Le 12 foto più belle saranno premiate con un magnum di Asti Spumante, offerta dal Consorzio dell’Asti docg. Le immagini saranno valutate da una giuria di esperti.

Di seguito il regolamento

Art. 1 – Istituzione

Il Contest ha come obiettivo la valorizzazione delle migliori produzioni fotografiche digitali, realizzate nel contesto del Bagna Cauda Day e condivise con il social network Instagram e Facebook tramite smartphone o tablet

Art. 2 – Requisito di partecipazione

Il contest è aperto a tutti fotoamatori e fotografi residenti in Italia e all’estero.

La partecipazione è libera e gratuita ed è possibile unicamente tramite la condivisione dal proprio profilo del social network Instagram e l’invio all’email instagram@astigiani.it indicando

Titolo dell’opera

Nome

Cognome

Indirizzo

Numero di telefono

Email

Luogo in cui è stata scattata la foto

Art. 3 – Modalità di partecipazione

– Fotografare tutto ciò che riguarda il Bagna Cauda Day, dalla preparazione, agli ingredienti, allestimenti, dettagli, persone, oggetti, momenti di festa etc

– Seguire e taggare i profili Instagram e Facebook @Bagnacaudaday @Astigiani

– pubblicare le immagini georeferenziate con lo smartphone o il tablet sul proprio profilo del social

network Instagram (se non se ne possiede uno, è possibile crearlo gratuitamente nell’App);

Per uniformità di stile nella futura mostra multimediale, saranno privilegiate immagini di taglio quadrato e a colori.

Art. 4 – Responsabilità

Partecipando al presente bando gli autori delle foto confermano ed attestano che:

– le foto caricate per il contest sono effettivamente state scattate e create da loro stessi;

– le foto non contengono materiale osceno, esplicitamente sessuale, violento, offensivo diffamatorio;

– le foto non contengono materiale discriminante per sesso, etnia e religione;

– le foto non contengono materiale politico;

– gli autori hanno ottenuto il permesso di pubblicare fotografie dove compaiono altre persone dai soggetti ivi ritratti

– non si solleverà alcun tipo di controversia legale;

Il comitato organizzatore ha il diritto di eliminare dal contest le fotografie ritenute non idonee e che non rispondono ai suddetti criteri;

Art. 5 – Diritti

L’autore della foto cede tutti i diritti dell’immagine all’Associazione Astigiani, organizzatrice dell’evento, che potrà disporne liberamente.

In ogni riutilizzo su Instagram sarà citato l’autore con il proprio “nick name” usato su Instagram o il proprio nome nel caso che l’autore stesso lo dichiari e ne faccia richiesta.

La partecipazione al contest implica la visione e l’accettazione dei termini previsti e il consenso al trattamento di dati personali.

Art. 6 – Premi

Una giuria di esperti selezionerà le migliori 12 immagini e gli autori saranno premiati con un magnum di Asti spumante offerta dai Consorzio dell’Asti docg.

Sono previsti anche premi “morali” come la ripubblicazione sul profilo Instagram @bagnacaudaday dell’immagine scelta come foto del giorno, o la condivisione su altri canali web, sulla pagina Facebook e su altri profili/gruppi social networks. I vincitori saranno contattati via e-mail dall’Associazione Astigiani

Art. 7 – Trattamento dei dati personali

Ai sensi del Decreto legislativo 196/2003, i dati personali forniti dai vincitori sono raccolti ai soli fini della procedura di aggiudicazione del premio. L’interessato ha diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge