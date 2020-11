ATnewsKids. Troppi cinghiali nelle nostre campagne: come fare?

I cinghiali sono animali selvatici che hanno sempre abitato nei nostri boschi. Negli ultimi anni però il loro numero è aumentato troppo causando diversi problemi. Spesso ad esempio rovinano i raccolti dei campi. A volte causano incidenti stradali perché attraversano le strade improvvisamente e gli automobilisti rischiano di andare fuori strada per evitarli.

Per molti la soluzione è l’abbattimento, cioè la loro uccisione. Di recente però alcuni esperti astigiani hanno presentato un’altra idea, già in uso negli Stati Uniti e in Inghilterra: la sterilizzazione. È una pratica molto diffusa nelle nostre famiglie per gli animali domestici come cani e gatti.

Si tratta di dare ai cinghiali dei farmaci particolari posti dentro a delle mangiatoie. Queste medicine impediscono loro di riprodursi. Per almeno 4 anni, cioè, non faranno dei cuccioli: potrebbe essere un modo per controllare il loro numero senza far loro del male.