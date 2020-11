ATnewsKids. Il mondo di Linda: colorato e coinvolgente

Linda Marinetti è una bambina di 11 anni che abita a San Damiano d’Asti insieme ai suoi genitori, Viviana e Matteo, e al fratellino Cesare di 5 anni.

È nata con la sindrome di Williams, una malattia rara che fa di lei una bambina con bisogni speciali. Linda a prima vista è fragile. Non ama dare subito troppa confidenza e ha bisogno che le si parli piano e lentamente. Non ama il contatto fisico e odia i rumori forti (come un cane che abbaia). Ha bisogno che ogni giorno sia programmato secondo attività precise che sono decise al mattino appena svegli insieme a mamma e papà.

A volte queste sue necessità possono mettere in difficoltà chi le sta intorno. Alla sua nascita i suoi genitori non erano preparati ad affrontare questa malattia. Non erano informati. Ma invece di scoraggiarsi si sono rimboccati le maniche cercando strategie per affrontare la vita di ogni giorno. Per esempio per dare sicurezza alla figlia, mamma Viviana, che di lavoro è grafica e disegna molto bene, ogni mattina realizza delle vignette con cui spiega a Linda quali saranno le attività della giornata.

Si può scoprire ancora di più della famiglia Marinetti grazie ad un sito pubblicato da poco: https://ilmondodilinda.it/ Si tratta di un sito molto bello, colorato, ricco di immagini, illustrazioni e idee.

Può aiutare tanti genitori che si trovano ad affronare la nascita di un bambino con esigenze particolari come quelle di Linda. Può servire anche agli insegnanti: ci sono infatti idee di compiti adatti a bambini con diversi livelli di apprendimento (non tutti imparano allo stesso modo e allo stesso ritmo). È un sito in cui anche i bambini possono trovare idee per lavoretti: dai laboratori di cucina a quelli dedicati alla scoperta della natura che ci circonda.

Parole d’ordine: curiosità e creatività, quelle bellissime caratteristiche che accomunano tutti i bambini del mondo.