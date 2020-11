ATnewsKids. Droni per controllare dall’alto il fiume Tanaro

Per evitare i tremendi danni che le alluvioni possono provocare, è necessario controllare frequentemente il territorio e lo stato di salute dei fiumi.

Per questo motivo la sindaca di Castello d’Annone, Silvia Ferraris, si è rivolta ai piloti del Corpo Militare dell’Ordine di Malta. I militari hanno effettuato la fotogrammetria aerea* del tratto di fiume Tanaro che attraversa il paese. Grazie all’aiuto di droni hanno realizzato migliaia di foto aeree.

Sono state fotografate le aree esondabili, dove è più facile che il fiume fuoriesca dagli argini), il ponte e gli argini stessi. Queste immagini saranno utilizzate per futuri studi e per realizzare interventi per mettere in sicurezza il fiume.

*La fotogrammetria aerea o Aerofotogrammetria è un’attività tecnica che serve al rilevamento delle caratteristiche del terreno, non facilmente percepibili al livello del suolo, attraverso foto scattate a distanza.