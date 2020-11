ATnewskids. Alla scoperta dello sport: l’importanza dell’Atletica Leggera

L’atletica leggera è detta la Regina di tutti gli sport perché camminare, correre, lanciare e saltare sono movimenti che vengono naturali, fin da piccoli.

Tutti gli altri sport si basano su cosa si impara facendo atletica, infatti, in tutte le discipline sportive una parte dell’allenamento è chiamato, appunto, preparazione atletica.

Cosa si impara ad un corso di avviamento all’atletica?

Si imparano tante cose, prima di tutto a stare insieme ai propri compagni di squadra, faticare insieme ed imparare a rispettare le regole.

L’atletica si pratica sulla pista formata da corsie dove si corre, dalle pedane per i salti in lungo, triplo e alto, e dalle pedane per i lanci del peso, del giavellotto, del disco e del martello.

Questi ultimi due si lanciano da una speciale zona delimitata da una rete, che si chiama gabbia e che serve per la sicurezza, per fare in modo che gli attrezzi lanciati non finiscano sulle corsie.

In provincia di Asti sono due le piste di atletica, una ad Asti in via Gerbi e una a Villanova d’Asti. Queste due hanno sei corsie ma in altri posti si possono trovare piste anche da otto e perfino nove corsie.

Si può iniziare atletica dall’età di 5 anni, iniziando con giochi che aiutano ad imparare le basi di tutte le specialità.

Le gare per i più piccoli si svolgono unendo la corsa, i salti e i lanci, anche sotto forma di percorsi e di giochi. Sicuramente non ci si annoia mai, si impara a muoversi nel modo giusto e ci si diverte tanto.