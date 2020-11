Astiss “laurea” 26 nuovi operatori socio sanitari

Ventisei nuovi operatori socio sanitari hanno conseguito la qualifica professionale al termine dell’impegnativo periodo di formazione professionale organizzato dal polo universitario Rita Levi Montalcini.

La cerimonia di proclamazione con la consegna degli attestati finali si è svolta questo pomeriggio in aula magna “blindata”, per l’osservanza del protocollo Covid-19, alla presenza del presidente del consorzio Asti Studi Superiori Mario Sacco, del presidente della commissione esaminatrice Franco Alessandro Fava, docente dell’università degli Studi di Torino e della pontificia università salesiana, del responsabile organizzativo del corso per Astiss Luigi Graglia, del direttore del polo Francesco Scalfari, dei responsabili. Irecoop Piemonte.

Questi i nomi dei 26 operatori socio sanitari: Aggio Claudio, Amerio Lisa, Anania Jessica, Aresca Silvana, Belvedere Miriam, Bertone Monica, Buquicchio Lucia, Carbone Fabiana Angela, Carbone Fabio Care’ Rosa, Carpio Condor, Irene Del Pilar, De Rose Paola, Feruglio Alessandro, Guerrero Franco Andrea Michel, Jovanovic Vesna, Lopomo Luisa, Lupascu Iuliana, Maiocco Rossella Mauro Asja, Monticone Anna Maria, Ruotolo Katia, Severin Svetlana, Siciliano Agata, Tarasco Donatella, Bosco Fabrizio, Cerruti Donatella.

Una dichiarazione di merito del presidente Mario Sacco: “il corso professionalizzante Oss è in linea con i corsi di laurea presenti nel polo astigiano in quanto calati sulla realtà socio economica del territorio e in un’ottica di creazione di nuovi posti di lavoro in nell’ambito sanitario di massima utilità nella fase di emergenza e per la cura delle categorie più fragili”.