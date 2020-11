Asti, uomo minaccia di buttarsi dal ponte sul Tanaro di corso Savona

Articolo in aggiornamento in diretta da corso Savona.

Asti. Un uomo poco fa ha scavalcato la ringhiera del ponte Secondino Ventura, in corso Savona, sul fiume Tanaro, e sta minacciando di buttarsi giù.

Sul posto ci sono le Forze dell’Ordine con Carabinieri e Polizia che stanno cercando di dissuaderlo da compiere un gesto estremo, sul posto è presente anche personale sanitario.

Alle 13.55 sono arrivati sul posto anche i Vigili del Fuoco, mentre continua il dialogo per cercare di capire le motivazioni alla base del gesto, che sembrerebbero essere legate a problemi di natura economica per la mancanza di lavoro, come riportato da un testimone che, passando dal ponte e vedendo l’uomo in quella situazione, si è avvicinato cercando di aiutarlo, invano, prima dell’arrivo delle forze dell’ordine.

Aggiornamento 14.18. Continuano i tentativi di far desistere l’uomo dal suo intento, ma lui resta al di là della ringhiera, appeso nel vuoto. I Vigili del fuoco sono entrati in acqua con il gommone per essere pronti ad intervenire.

In corso Savona si sono formate lunghissime code, con i mezzi dei soccorritori fermi sul ponte che è stato del tutto chiuso. In entrata il traffico è bloccato all’incirca dall’uscita della tangenziale, mentre chi arriva da via Cuneo o corso Savona viene fatto tornare indietro per cercare strade alternative.

Aggiornamento 14.25 Prosegue l’opera di mediazione delle forze dell’ordine per far desistere dal suo intento l’uomo, che nel frattempo ha chiesto di parlare con il sindaco, che è arrivato dopo poco per dargli le rassicurazioni che richiede.