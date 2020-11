Asti, Unione industriale: rieletto il presidente Andrea Amalberto

Nell’anno dell’ottantacinquesimo anniversario della fondazione dell’Unione Industriale di Asti la consueta assemblea annuale si è tenuta per la prima volta, a causa dell’emergenza sanitaria in atto, in modalità telematica ed in sola forma privata.

Gli industriali astigiani hanno comunque partecipato in maniera massiccia ed hanno votato all’unanimità la riconferma del presidente uscente Andrea Amalberto (E.l.a. Srl e F.lli Amalberto Snc) per un ulteriore biennio. Insieme al presidente Amalberto è stata confermata la fiducia ai vice presidenti Pia Bosca (Bosca Spa), Luigi Costa (Mista Spa), Massimo Noviello (O-I Italy Spa) e Mauro Salute (Johnson Electric Asti Srl) che hanno lavorato al suo fianco durante il primo mandato. Il nuovo Statuto approvato, nel corso della parte straordinaria della sessione assembleare, ha poi dato la possibilità di eleggere un nuovo Vice Presidente nella persona di Erminio Renato Goria (Alplast Srl – Alplast Vinventions Srl). L’Assemblea, oltre ad aver approvato le modifiche statutarie ed il bilancio consuntivo 2019, ha eletto due nuovi rappresentanti generali nel Consiglio Generale dell’Unione: Daniele Martignoni (MSA Damper Srl) e Fabio Rovasio (I.E.M. Italia Srl).

Nel corso della sua relazione agli associati Amalberto ha ripercorso le attività svolte nel corso dell’ultimo anno sottolineando come, nonostante le difficoltà legate al momento storico che stiamo vivendo, l’associazione di piazza Medici si sia prodigata per assistere e supportare le imprese associate.

“Il 2020, in considerazione dell’85° anno della fondazione dell’Unione Industriale, nel nostro immaginario avrebbe dovuto essere un anno di celebrazioni, di occasioni per ricordare i nostri trascorsi ed anche dare corso a progetti per il futuro – ha dichiarato Amalberto – Abbiamo invece vissuto mesi incredibili ed ovviamente anche l’attività dell’Unione ne ha risentito. Fino al primo lockdown di inizio marzo abbiamo potuto erogare servizi ed assistenza alle imprese associate nelle forme che abbiamo sempre conosciuto ed apprezzato, mentre nel periodo successivo fino a giugno ed in questa ultima parte dell’anno, queste si sono dovute modificare per effetto delle misure adottate dal Governo per la lotta al coronavirus che tutti abbiamo imparato a conoscere. Nell’impossibilità di organizzare incontri in presenza abbiamo cominciato ad utilizzare il webinar”.

In relazione alla sua rielezione il Presidente Amalberto ha commentato: “Con orgoglio mi accingo a continuare a ricoprire il ruolo di guida della nostra Associazione. Sono orgoglioso non solo, come spesso si sente dire tra noi, della storia che l’industria locale ha saputo esprimere nel passato, ma soprattutto lo sono per il presente e per le capacità evidenti delle nostre imprese di poter contribuire in modo rilevante a scrivere il futuro della nostra economia provinciale”.