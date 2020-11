Asti, senza autocertificazione per gli spostamenti attraversa i binari e tenta di fuggire alla PolFer: denunciato

9 indagati, 3.582 persone controllate, di cui 826 con precedenti. 260 pattuglie impegnate nelle stazioni e 12 in abiti civili per attività antiborseggio per contrastare i furti in danno dei viaggiatori. 23 i servizi lungo linea e 56 di ordine pubblico. Questi i risultati dell’attività settimanale del Compartimento Polizia Ferroviaria per il Piemonte e la Valle d’Aosta.

Ad Asti il personale Polfer in servizio presso la stazione ha sanzionato un venticinquenne italiano per indebito attraversamento dei binari ferroviari. Il giovane privo dell’autocertificazione prevista per gli spostamenti nella regione, ha cercato di far perdere le proprie tracce introducendosi nello scalo e attraversando la sede ferroviaria ha poi tentato di salire su un treno regionale diretto a Torino, dove lo attendeva la fidanzata. Raggiunto è stato accompagnato presso gli uffici di polizia e denunciato ai sensi del Regolamento di Polizia Ferroviaria.