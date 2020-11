Asti, ricevuta in Municipio la neo Presidente Soroptimist

Nei giorni scorsi il Sindaco Maurizio Rasero, l’Assessore Mariangela Cotto e l’Assessore Elisa Pietragalla hanno ricevuto in Municipio la dottoressa Giovanna Guercio, neo Presidente del Soroptimist International Italia.

Durante la visita, che è stata l’occasione per complimentarsi per il prestigioso traguardo raggiunto, il Sindaco ha ribadito l’importanza dell’impegno sociale dei Club di Servizio ed in particolare ha ringraziato la storica socia astigiana per l’impegno sul territorio anche in iniziative di carattere culturale come, ad esempio, la Pergamena d’Autore.

Nella foto: la neo Presidente insieme al Sindaco e agli Assessori Cotto e Pietragalla