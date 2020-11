Asti, ricevuti in Comune i rappresentanti Nursind e Nursing Up

Il Sindaco Maurizio Rasero e l’Assessore alle Politiche Sociali Mariangela Cotto hanno ricevuto in questi giorni i rappresentanti di Nursind – Sindacato delle professioni infermieristiche – e Nursing Up – Associazione Nazionale Sindacato professionisti sanitari della funzione infermieristica autonomo di categoria – per fare con loro il punto della situazione sull’emergenza Covid sul territorio astigiano.

Per Nursind erano presenti il segretario provinciale Gabriele Montana ed il segretario amministrativo Rosario Arrabito; per Nursing Up il segretario provinciale Enrico Mirisola ed il segretario provinciale di Cuneo Giovanni Mariano.

Gli incontri, che sono stati un importante occasione di confronto, hanno evidenziato ancora una volta la necessità di operare in sinergia nella gestione dell’emergenza sanitaria. Molteplici i temi trattati che hanno offerto a Sindaco ed Assessore importanti spunti di riflessione da sottoporre alle altre autorità coinvolte per migliorare la qualità dei servizi offerti ai cittadini astigiani.

Il Sindaco Maurizio Rasero e l’Assessore Mariangela Cotto, nel ringraziare tutti gli operatori sanitari per l’impegno profuso in questi mesi e per la dedizione con cui svolgono quotidianamente la loro professione, hanno ricordato che il fattore umano rappresenta un elemento primario nell’erogazione della prestazione del servizio sanitario che è in grado di influenzarne il risultato. La sua gestione e la sua valorizzazione, pertanto, assumono inevitabilmente una valenza strategica per le organizzazioni sanitarie più che mai in un momento come questo.