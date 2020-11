Asti, presentato il nuovo portale Astionline: una sinergia tra commercio e territorio astigiano

Si è svolta questa mattina la conferenza stampa in cui Comune di Asti e Asp hanno presentato Astionline, la nuova piattaforma che nasce dall’esigenza di creare una sinergia tra commercio e territorio.

L’obiettivo è, da una parte, promuovere il territorio astigiano, dandone maggiore consapevolezza e conoscenza, e, dall’altra, quello di fornire uno strumento alle realtà locali che consenta loro di aprirsi al mondo dell’e-commerce.

La piattaforma sarà composta da tre sezioni principali: una prima, operativa già da dicembre, dedicata agli operatori economici locali che presenteranno i propri prodotti, acquistabili dagli utenti-visitatori della piattaforma. Un vero e-commerce in cui i commercianti potranno esporsi e farsi conoscere attraverso la propria “vetrina digitale”.

Una seconda sezione, ancora in progress, che sarà invece interamente legata alla sponsorizzazione del territorio. Attraverso nuove partnership e collaborazioni con enti culturali ed associazioni presenti nell’area astigiana, Astionline darà spazio alla promozione di tutte le principali iniziative culturali, sociali e ricreative, quali musei, mostre e monumenti, ma anche eventi, fiere e congressi, parchi e giardini pubblici.

Una vasta proposta di tutti quei punti di interesse che consentiranno agli utenti, astigiani e non, di vivere appieno il territorio. Territorio che, attraverso questa vetrina, potrà così raccontarsi nelle sue eccellenze e tipicità e presentare i propri prodotti.

La terza ed ultima sezione sarà, infine, dedicata al delivery, servizio in continua espansione e a cui le persone fanno sempre più riferimento per soddisfare le proprie esigenze.

L’iniziativa è stata realizzata da Asp spa in partnership con Perrone Informatica alla luce del fatto che questa Azienda, durante il lockdown di marzo 2020, ha creato il sito “Risorgeremo”, piattaforma che, migliorata e sviluppata, ha costituito le fondamenta progettuali di Astionline.

Il nuovo portale rappresenta un’occasione per il territorio astigiano che, in questo difficile periodo caratterizzato dall’emergenza sanitaria da Covid-19, ha voglia di risollevarsi e regalare ai cittadini nuove speranze ed opportunità.

L’Amministratore Delegato di Asp spa, Paolo Golzio ricorda come “l’Azienda astigiana ha come mission la gestione dei servizi pubblici locali. In termini prospettici anche lo sviluppo dei servizi basati sulle piattaforme web acquisirà una posizione sempre più rilevante in ambito di servizi alla collettività. Ed ecco la ragione per cui ritengo importante che l’Azienda conduca questa sperimentazione, per meglio comprendere quali sono le effettive ricadute di interesse pubblico in relazione allo sviluppo di questi servizi innovativi”.

Il Sindaco Maurizio Rasero dichiara: “Nella situazione odierna e nei limiti di quanto ci è permesso, il Comune di Asti sta applicando politiche di incentivo all’acquisto presso gli esercenti locali, attuate non solo per i chiari risvolti economici ma anche per i benefici sociali che il tessuto delle piccole realtà commerciali e artigianali portano alla città. Comprare astigiano è quindi un consiglio che faccio a tutti coloro che hanno a cuore la tenuta e lo sviluppo dell’economia locale”.

Il Vicesindaco Marcello Coppo dichiara: “Con le limitazioni al commercio odierne ed eventualmente future, è bene fornire uno strumento che permetta di amplificare la visibilità dell’offerta del piccolo commercio e dell’artigianato, garanzia di collegamento con il territorio. La sperimentazione messa in campo da Asp spa con Astionline, permetterà nel breve periodo di garantire un canale di vendita anche in caso di permanenza di restrizioni, nel lungo periodo di avere uno strumento per promuovere anche fuori porta il commercio e il territorio astigiano.

Ritengo opportuno che tutti gli attori interessati facciano sinergia con questo progetto che ha grandi potenzialità. Ovviamente compra astigiano”.