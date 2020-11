Il mondo dell’economia astigiana scende in piazza contro i DPCM. Cinque minuti di rumore fragoroso ha inondato piazza San Secondo per infrangere il muro di silenzio che cala sulla città alle 18.

Una manifestazione spontanea che è partita lo scorso lunedì e che oggi si è ritrovata di nuovo in piazza San Secondo con molti più partecipanti.

Sono più di trecento nel centro della città, rispetto ai settanta della scorsa settimana, sintomo che l’onda è cresciuta e così anche il malumore. Questa volta era presente anche il primo cittadino Maurizio Rasero, in prima linea per manifestare solidarietà alle attività commerciali.

di 13 Galleria fotografica Manifestazione pacifica delle attività chiuse dal DPCM ad Asti









L’iniziativa è nata da alcuni gestori di bar e locali astigiani in maniera spontanea: tra questi Daniele Zito del locale “I gatti randagi”, i titolari della palestra 080, del Fuoriluogo o del Bar Radici, ma poi l’adesione è dilagata a macchia d’olio.

“Servono cure per i ristoranti, servono cure per i bar, servono cure per le palestre, servono cure per chi in questo momento sta soffrendo questa situazione terribile – queste alcune delle rivendicazioni che sono state lette durante il flash mob – non chiediamo la modifica dei DPCM, non spetta alle Aministrazioni locali: a loro chiediamo sostegno immediato perché una città che abbassa le serrande è una città che non ha più una socialità e un tessuto economico”.

“Hanno chiuso le palestre per 75 giorni la scorsa primavera : la scure del Governo si è abbattuta contro l’attività motoria: qui in piazza ci sono tanti ragazzi che lavorano nelle palestre e nei centri sportivi e che chiedono solamente di poter lavorare”.