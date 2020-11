Asti, perquisizioni in Comune, Provincia, studi professionali e sedi di società

Questa mattina ad Asti sono state eseguite numerose perquisizioni da parte degli uomini della Squadra Mobile della Polizia, dei Carabinieri del Nucleo Investigativo e del Nucleo di Polizia economico finanziaria della Guardia di Finanza presso il Comune e la Provincia di Asti, in studi professionali, abitazioni private e sedi di società.

L’operazione che ha visto l’impiego di moltissimo personale delle forze dell’ordine è stata eseguita nell’ambito di un’indagine della Procura di Asti su alcuni appalti delle pubblica amministrazione; durante le perquisizioni è stata acquisita della documentazione utile per far luce sull’inchiesta.

Al momento non risultato esserci arresti.