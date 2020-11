Asti, per i dipendenti ASP vaccinazione antinfluenzale e la promozione dell’App Immuni

Asp, consapevole dei rischi legati all’emergenza epidemiologica, che assumono ancora più importanza considerando la mission aziendale e il dovere etico-morale di garantire, con senso di responsabilità e consapevolezza, il più possibile la regolarità e la continuità nell’erogazione dei propri servizi, grazie ad una presenza assidua e capillare da parte dei propri operatori, ha adottato un protocollo di sicurezza anti contagio da Covid-19.

L’obiettivo di tale documento è minimizzare i rischi di infezione da virus. Viene applicato in tutte le sedi aziendali ed è destinato a tutto il personale e ai soggetti terzi che accedono alle sedi, per esempio clienti e fornitori. Il protocollo prevede l’adozione di una serie di misure igienico-sanitarie, la pulizia e la sanificazione di ambienti e mezzi.

Nel ritenere essenziale adottare tutte le misure a disposizione per tutelare la salute delle persone, l’azienda ha inoltre promosso, tra i suoi dipendenti, una campagna di vaccinazione anti-influenzale e l’opportunità di scaricare e attivare l’App Immuni per contrastare la diffusione del Covid e tutelare la sicurezza dei lavoratori.

Come Azienda che offre servizi pubblici essenziali ai cittadini, proteggere la sicurezza dei lavoratori rappresenta, infatti, anche un gesto di responsabilità per tutelare tutti gli utenti con cui si viene in contatto.

Nella foto, la sede Asp di corso Don Minzoni