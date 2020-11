Asti, nuova sede legale in piazza Alfieri per TSG Italia che raggiunge i 400 dipendenti

TSG Italia, principale network italiano di service e project management dedicato all’industria della distribuzione dell’energia continua a crescere e ad ampliare la propria squadra arrivando oggi a quota 400 dipendenti.

TSG Italia S.r.l. nuova ragione sociale della storia azienda Tokheim Sofitam Italia S.r.l, trova la propria nuova sede legale in piazza Alfieri 26 ad Asti. Parte da ormai tre anni del Gruppo TSG, l’azienda può vantare un’ampia esperienza e professionalità nella fornitura di prodotti e servizi connessi alla distribuzione di energia per la mobilità, dai carburanti tradizionali fino alle nove frontiere del metano liquido e della ricarica per veicoli elettrici.

TSG Italia S.r.l. è presente capillarmente sul territorio italiano grazie alle sue sei sedi: Asti, Milano, Brescia, Pistoia e Venezia che la rendono un punto di riferimento per la commercializzazione di soluzioni e servizi per la mobilità.

A ormai trent’anni dalla sua fondazione, TSG Italia, sotto la guida di Furio e Fabiano Clerico, ha implementato la sua presenza sul mercato passando dalla sola produzione e manutenzione degli erogatori di carburante fino ad essere leader nella fornitura di prodotti e servizi per la distribuzione di energia per la mobilità.

Mantenendo il bagaglio di esperienza accumulato in trent’anni, oggi l’azienda guidata da Fabiano e Furio Clerico, ha raggiunto i 400 dipendenti. Un vero e proprio team di figure specializzate che permettono a TSG di continuare a porsi nuovi obiettivi ed intraprendere nuove sfide.

TSG Italia è infatti oggi strutturata con sei linee di business, nate al fine di soddisfare le nuove richieste di un mercato dei trasporti in continua evoluzione. Al fianco delle divisioni che curano i settori della distribuzione di idrocarburi, TSG Fuel per la distribuzione retail, TSG Fleet per la distribuzione alle flotte e TSG Systems per i sistemi gestionali, oggi TSG può vantare divisioni specializzate nel settore della mobilità elettrica, TSG Charge, nel mondo dei lavaggi, TSG Wash, e in quello dei carburanti alternativi come GPL e Metano (liquido e gassoso), TSG Gas. La forte multidisciplinarietà è uno dei punti di forza dell’azienda che oggi offre la realizzazione chiavi in mano e la manutenzione di stazioni di distribuzione di qualunque tipo di carburante oltre che modernissimi punti di ricarica per veicoli elettrici. TSG Italia si rivolge sia ai clienti che intendano costruire o manutenere il proprio punto di distribuzione, sia ai grandi produttori di attrezzature per la ricarica che necessitano di un partner strutturato e capillarmente presente sul territorio a cui affidare il lavoro di installazione.

A completamento della propria offerta, TSG Italia ha sviluppato una gamma di servizi per supportare i proprietari delle stazioni di servizio nel compiere operazioni quotidiane come la fatturazione elettronica, l’invio dei corrispettivi o l’acquisto online tramite e-commerce. Da oltre due anni i clienti TSG possono quindi contare sull’App Auxilia con la quale gestire con estrema semplicità tutte queste attività, risparmiando tempo e denaro