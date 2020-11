Asti, novità al servizio di Asp per la raccolta, il trasporto e il riuso degli indumenti usati

Asp spa, da sempre impegnata nel corretto smaltimento dei rifiuti, rinnova il servizio di raccolta, trasporto e riuso degli indumenti usati.

L’obiettivo è quello di rendere la città di Asti sempre più pulita ed ordinata, garantendo un decoro urbano che, talvolta, è messo a dura prova a causa di frequenti abbandoni e poco rispetto nei confronti delle regole della raccolta differenziata.

Asp, in collaborazione con il nuovo fornitore Humana People to People Italia Società Cooperativa srl, si impegna al fine di garantire un servizio sempre più efficace ed efficiente ai cittadini in un’attività che, molto spesso, viene sottovalutata.

I punti di conferimento Humana per lo smaltimento degli indumenti usati che andranno a coprire tutte le zone della città, saranno pari a 50 e pertanto, ridotti della metà rispetto alla situazione attuale, meglio monitorabili.

Gli operatori, addetti allo svuotamento dei contenitori, lavoreranno su turni di passaggio regolari e frequenti, così da evitare bidoni colmi di indumenti e, di conseguenza, eventuali abbandoni in strada.

Grazie anche alla collaborazione dei cittadini, che possono segnalare in qualunque momento episodi di abbandono di rifiuti attraverso l’app Junker, è possibile lavorare insieme per una Città sempre più orientata alla salvaguardia dell’ambiente, urbano e non solo.

Nella foto, nuovo contenitore Humana