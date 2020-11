Asti, mercato in forma ridotta: solo alimentari e attività consentite dal DPCM

Per domani, sabato 7 novembre, ad Asti è confermato il mercato settimanale nelle piazze del centro, ma ridotto.

Ma saranno presenti solo le attività previste dall’allegato 23 dell’ultimo Dpcm: commercio al dettaglio ambulante di prodotti alimentari e bevande; ortofrutticoli; ittici; carne; fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti; profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti; biancheria; confezioni e calzature per bambini e neonati.

Operatori sicuramente inferiori al consueto, con conseguente riposizionamento dei banchi. Quelli presenti troveranno probabilmente una diversa collocazione, in particolare per quanto riguarda le piazze Alfieri e Libertà: gli ambulanti probabilmente saranno radunati in piazza Libertà, con eventuale estensione nel tratto pedonale dei Portici Anfossi. Questa la soluzione che potrebbe essere in vigore fino al 20 novembre.

Intanto, nei prossimi giorni, non si escludono manifestazioni organizzate dagli operatori del commercio ambulante.