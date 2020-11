Asti, l’emergenza Covid non ferma i preparativi per la Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità

Nella mattinata di ieri, martedì 3 novembre, le Assessore Cotto e Pietragalla, insieme al dirigente dott. Giolito, in preparazione alla Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità del 3 dicembre 2020, hanno incontrato associazioni ed enti che a vario titolo si occupano di disabilità nel territorio astigiano.

Durante l’incontro, opportunamente online, sono emerse molte proposte per portare avanti la riflessione, con le scuole e con la cittadinanza tutta, sulle tematiche della disabilità, sia in termini di opportunità, potenzialità e criticità.

Perché, come recita il titolo dell’iniziativa, elaborato dai convenuti all’incontro di oggi, “Tutti insieme nonostante tutto… un giorno tutto l’anno” si può fare di più e andare oltre le barriere sociali e culturali che impediscono la realizzazione del grande obiettivo che tutti ci accomuna, l’inclusione sociale in una comunità unita, forte e resiliente.

“Incontrarsi per costruire nella lontananza è un obbiettivo, dichiarano il Sindaco Maurizio Rasero e l’assessora Mariangela Cotto, che non deve essere abbandonato anche in un contesto pandemico in cui le limitazioni sono molte perché mantenere il contatto stimola le forze e le risorse individuali.”