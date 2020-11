Asti, le opere del duo Delta N.A. in esposizione a Torino e New York

Il duo artistico astigiano Delta N.A. ha presentato il catalogo della mostra personale “Voice of the heart” a cura di Carlotta Canton presso la galleria Punto 65 di Torino. E’ possibile consultarlo a questo link: https://issuu.com/deltana/docs/delta_n.a._voice_of_the_heart_cathalogue

Inoltre il duo artistico sarà presente alla prossima Park 23 Art Fair a New York. Invitato dalla curatrice internazionale Giovanna Sun e da Art Pot Gallery, i Delta N.A. porteranno due opere inedite.

La Park 23 Art Fair, che avrà luogo a New York dal 18 al 23 Novembre, prende il nome da Gramercy Park, elegante zona newyorkese conosciuta come luogo di incontro di artisti, poeti, fashion designers e studenti internazionali e la 23rd street, dove sorge la sede di Starta Arta e Artpot Gallery, partner in questo progetto espositivo.

In dettaglio:

Evento: Park 23 Art Fair

Tipologia: Fiera d’ Arte Contemporanea

Date: 18 – 23 Novembre

Luogo: Starta Arta and Artpot exhibition hall in New York e Galleria Virtuale

Indirizzo: Starta Ventures ,220 East 23rd Street, 4th floor, New York, NY 10010 United States

Orari: Su appuntamento

Curatrice: Giovanna Sun

Artisti: Artisti Vari

La fiera, pensata come evento artistico per le vacanze della festa del ringraziamento in USA, si terrà in parte nella lussuosa sala espositiva newyorkese e in parte nella galleria virtuale allestita per l’occasione, agevolando chi per ragioni di distanza o di pandemia non può visitare fisicamente l’esibizione.

Alla mostra parteciperanno numerose gallerie d’arte che proporranno nomi noti dell’arte contemporanea newyorkese e internazionale, nuove proposte ed artisti emergenti, ponendo così la fiera come un modo interessante per conoscere il panorama artistico contemporaneo ma anche per investire in originali opere artistiche e supportare il mondo dell’arte.

Oltre a collezionisti e amanti dell’arte all’evento saranno presenti numerosi blogger, testate giornalistiche e riviste di settore di New York, mentre i partner internazionali dell’evento saranno presenti in forma virtuale, l’unica consentita in questi tempi.

L’evento organizzato da Artpot gallery si svolgerà in collaborazione con i seguenti partner: Starta Arta, Art 511 magazine, High Line Chelsea Open Studios, International Women Artists’ Salon, Salon Radio Podcast, Artzdeal, Taipei Auction Center, Taiwanese American Artist Council, Art and Investments magazine, Exit Urban Magazine.