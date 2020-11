Asti, lavori stradali in Corso alla Vittoria: variazioni di percorso per i bus Asp

In seguito ai lavori stradali di corso alla Vittoria, giovedì 12 novembre gli autobus delle linee 1 in direzione Valbella, 3 in direzione corso Alessandria e 6 in direzione Villaggio San Fedele effettueranno variazioni di percorso.

Saranno soppresse le fermate di corso Einaudi (rampa giardini pubblici) e corso alla Vittoria, sostituite dalle fermate di corso Einaudi (fronte civico 41) e corso Galileo Ferraris.

Per informazioni, tel. 0141.434711, www.asp.asti.it e app AstiSmartBus.