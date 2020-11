Dopo una lunga attesa e una lunga pratica burocratica, sono iniziati ad Asti gli interventi a ridosso del fiume Tanaro nel tratto compreso tra il Ponte Secondino Ventura e quella della ferrovia.

L’intervento, finanziato dalla Regione Piemonte per più di un milione e centomila euro e gestito dall’Aipo, prevede in questa prima fase la completa rimozione delle vegetazione lungo gli argini (come si può vedere nella fotogallery) che verranno rialzati; nei prossimi giorni si procederà alla pulizia dell’alveo del fiume con la rimozione di circa 42mila di materiale litoide.

Galleria fotografica Lavori di pulizia argini e alveo del Tanaro ad Asti









Soddisfatto il sindaco di Asti, Maurizio Rasero: “Per me è un gran successo e motivo di orgoglio. Era una delle cose a cui tenevo di più del mio programma. Ci sono voluti tre anni di incontri e riunioni ma alla fine alziamo il livello di sicurezza della città con un intervento che mancava da 25 anni”.

I primi interventi hanno riguardato cespugli, siepi, alberi e arbusti che ornavano la parte dell’argine che fa parte del Parco del Tanaro, che sono stati completamente falciati, come si può vedere dalle foto.

“Per la sicurezza dell’argine è necessario ripulirlo completamente” spiega a riguardo l’Assessora ai Lavori Pubblici Stefania Morra.

L’intervento ha cambiato in un attimo il volto del parco che è chiuso al pubblico dalle 8 alle 17 fino a venerdì 11 dicembre. Il più grande parco cittadino, molto utilizzato soprattutto in questo periodo, da tantissimi astigiani, resta così inutilizzabile per almeno due settimane.