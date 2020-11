Asti, iniziano gli incontri del Tavolo sulla Mobilità Sostenibile

Si è svolto nella serata di giovedì 29 ottobre 2020 l’incontro di programmazione della prima seduta del tavolo sulla mobilità sostenibile, alla presenza dei rappresentanti del Comune e della Rete Asti Cambia.

Il primo “tavolo” è stato indetto per il giorno martedì 24 novembre 2020 alle ore 18 in modalità telematica e si è deciso che discuterà sulla realizzazione delle prossime ciclovie nella città di Asti, grazie al contributo ministeriale di 269.733,67 € appositamente assegnato. Si ritiene infatti utile questo primo momento di approfondimento e condivisione per raccogliere e valutare tutte le proposte ed i suggerimenti per il miglior impiego del finanziamento in arrivo.

Oltre a tutti coloro, privati ed associazioni, che nelle settimane scorse hanno inviato via e-mail la loro iscrizione al tavolo, si è stabilito inoltre di invitare a questa seduta del tavolo, dato l’argomento, le associazioni di categoria dei commercianti e degli artigiani e l’Assessore ed il dirigente dei Lavori pubblici del Comune, che dovranno poi gestire materialmente la progettazione delle ciclovie.

“Con questo primo incontro attiviamo il tavolo sulla mobilità sostenibile, -dichiara il Sindaco Rasero – fortemente voluto da questa amministrazione. L’argomento è di grande attualità e di sicuro interesse per tutti i cittadini che siamo certi vorranno aderire all’invito di usare di più la bicicletta per una mobilità alternativa.” Aggiunge l’Assessore Berzano: “Proprio per assicurare la sicurezza nell’uso della bicicletta, risulta indispensabile la realizzazione delle ciclovie. Avere a disposizione un sistema viario dedicato all’uso della bicicletta, unitamente agli incentivi statali sulla bicicletta a pedalata assistita, renderà l’uso di questo mezzo di sicuro appeal anche per i meno avvezzi”.