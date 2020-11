Asti, incidente in Corso Alessandria: investita una donna

Incidente in Corso Alessandria ad Asti questa mattina.

All’altezza dell’incrocio con Via Piglione si è verificato un investimento di una donna, con dinamica ancora in corso di accertamento; sul posto sono intervenute ambulanza e forze dell’ordine. Dalle prime informazioni il mezzo che ha investito la donna non si sarebbe fermato.

Il personale del 118 ha prestato i primi soccorsi alla donna per poi portarla al Pronto Soccorso.

Durante le operazioni di soccorso si sono verificati rallentamenti e code, ma in questo momento il traffico è tornato a scorrere regolare.