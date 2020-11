Asti, in primavera nuova illuminazione in strada dello Scalo

Un intervento da tempo atteso: il completamento delle opere di urbanizzazione primaria di via dello Scalo.

È stato approvato dalla Giunta comunale, ieri martedì 24 novembre, il progetto che, nella primavera, potrà vedere il completamento dell’impianto elettrico di illuminazione pubblica da realizzarsi in via dello Scalo e in via Sanguanini nelle aree dell’ex Pecli Manina.

Verrà realizzato l’impianto di illuminazione pubblica in via dello Scalo dall’incrocio con via Masoero fino al termine della pista ciclabile, nel tratto via Sanguanini e la pista ciclabile con apparecchi di illuminazione a Led. A completamento verranno realizzate opere di asfaltatura nell’area attualmente sterrata. L’importo complessivo dell’intervento ammonta a 65.000 euro.

“Finalmente – affermano il sindaco Maurizio Rasero e l’assessora ai Lavori Pubblici Stefania Morra – si porta a compimento l’illuminazione di un tratto di strada da tanto atteso dai residenti, in modo da garantire più sicurezza per tutti”.