Asti, il Prefetto riceve il Commissario Straordinario dell’ASL-AT

Il Prefetto di Asti Alfonso Terribile ha ricevuto stamane la visita del Commissario Straordinario dell’ASL-AT, dr. Giovanni Messori Ioli, nell’imminenza della scadenza del suo incarico.

Alla presenza del Sindaco del capoluogo, dei vertici delle Forze di Polizia e del Comandante dei Vigili del Fuoco, il Prefetto ha voluto manifestare l’apprezzamento per l’assiduo impegno e la costante disponibilità con i quali, nell’ambito di un proficuo rapporto di collaborazione, il dr. Messori Ioli ha svolto il proprio incarico.

Nell’occasione, il Rappresentante del Governo ha altresì espresso il proprio personale sentimento di stima nei confronti del Commissario uscente, sottolineandone non solo le elevate capacità professionali, ma anche le spiccate doti umane.

Al termine dell’incontro, che si è svolto in un clima di cordialità, il Prefetto, nel ringraziare il Commissario per l’incessante lavoro svolto in questi mesi, particolarmente impegnativo stante il contesto emergenziale, gli ha consegnato una medaglia ricordo, quale tangibile segno di riconoscenza e gratitudine.